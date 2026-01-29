Menu Rechercher
Juventus, PSG : Giorgio Chiellini ne nie pas pour Kolo Muani

Par Matthieu Margueritte
Kolo Muani avec Tottenham @Maxppp

C’est l’une des potentielles surprises de la fin du mercato d’hiver 2026. Après avoir agacé le Paris Saint-Germain l’été dernier en rechignant à sortir le chéquier dans le dossier Randal Kolo Muani, la Juventus est revenue à la charge en janvier. Paris acceptera-t-il de négocier avec la Vieille Dame ?

Interrogé hier soir en marge du match de C1 face à Monaco, le dirigeant bianconero Giorgio Chiellini s’est montré prudent. «Nous essayons de déterminer s’il existe des profils susceptibles d’améliorer cette équipe, mais ce n’est pas facile. Kolo Muani s’est bien comporté ici l’année dernière, mais il ne joue plus pour la Juventus aujourd’hui. Nous verrons dans les prochains jours, mais je ne peux pas donner de pourcentages», a-t-il déclaré au micro de Sky Italie.

