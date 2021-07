Manchester United a trouvé le remplaçant de Paul Pogba, Allegri envoie un message fort à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le remplaçant de Paul Pogba désigné

Paul Pogba sera-t-il toujours un joueur de Manchester United ? Actuellement, c'est tout le peuple mancunien qui tremble à l'idée de le voir partir. Une tendance qui se précise puisque la Pioche a refusé la dernière offre de prolongation. Sa volonté serait de rejoindre le Paris Saint-Germain, qui doit néanmoins dégraisser son effectif avant de passer à l'offensive. On apprend dans le Daily Star que Manchester United, en cas de départ de la Pioche, viserait Saul Niguez, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. Les Red Devils pensent qu'une offre de 58 M€ pourrait suffire face aux difficultés financières des Colchoneros.

Massimiliano Allegri lance un message fort à CR7 et Dybala

«Cristiano tu dois me donner plus», peut-on lire du côté de la Gazzetta dello Sport. C'est le message qu'a lancé l'entraîneur Massimiliano Allegri hier en conférence de presse. Le coach compte sur le quintuple Ballon d'Or la saison prochaine, à l'heure où les rumeurs d'un départ au PSG circulent toujours dans la presse. Le tacticien italien a également promis un rôle important à Paulo Dybala, qu'il a promu vice-capitaine. Objectif 25 buts minimum pour le joyau argentin !

Manchester City prépare sa première offre pour Jack Grealish

Manchester City a deux rêves pour ce mercato estival. Harry Kane et Jack Grealish. C'est pour le second nommé que les Skyblues s'apprêtent à passer l'offensive comme l'explique The Daily Mail. Une première offre de l'ordre de 88 M€ qui arriverait prochainement sur la table des dirigeants d'Aston Villa. Une offre pouvant grimper jusqu'à 117 M€ bonus compris. De son côté, les Villans souhaitent à tout prix le conserver et vont contre-attaquer avec une offre de prolongation, assortie d'une revalorisation salariale.