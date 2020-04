L'annonce forte de Cristiano Ronaldo sur son avenir, le plan de Neymar pour quitter le PSG

La Ligue 1 entrevoit le bout du tunnel

On commence ce tour de la presse sportive en France où c'est une bonne nouvelle en Une du journal L'Équipe ! La Ligue 1 est «dans les starts» car les diffuseurs du Championnat, Canal+ et BeIN Sports ont enfin trouvé un accord financier avec les clubs pour la fin de la saison. Quant à la Ligue de football professionnel, elle a présenté un protocole de reprise mais tout cela sera soumis à la décision du gouvernement français. La chaîne cryptée et celle qatarie ont donc accepté de verser leurs échéances non réglées le 5 avril dernier, ce qui avait fait grand bruit ! Alors que la France devrait sortir du confinement le 11 mai prochain, la reprise est espérée pour la mi-juin. En effet, dans les pages intérieures du Progrès, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, espère pouvoir reprendre le 15 juin au plus tard. Tandis que dans les colonnes du Parisien, Noël Le Graët veut que le football reprenne avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Étienne, le 13 ou 20 juin prochain.

Cristiano Ronaldo jure fidélité à la Juventus

En Italie, c'est un certain Cristiano Ronaldo qui fait la Une de Tuttosport ! Le Portugais jure fidélité à la Juve : «Moi je reste ici», le quintuple ballon d'or annonce qu'il va rester encore 2 ans à la Juventus et qu'il ne compte pas partir malgré la crise sanitaire qui touche actuellement le monde. Après avoir accepté de baisser son salaire, l'ancien Madrilène montre son envie de rester chez la Vieille Dame jusqu’à la fin de contrat en 2022, annonce le journal turinois. La relation entre les deux parties est solide et il n'y a pas de raison de tout bouleverser au prochain mercato. Et il n'est pas le seul dans ce cas puisqu'on apprend aussi que Giorgio Chiellini va également prolonger à la Juve. L'inusable défenseur, longtemps blessé au genou cette saison, va prolonger son contrat d'une année supplémentaire jusqu'en 2021 avant d'enfiler le costume de dirigeant du club. Après Buffon qui lui aussi va poursuivre avec son club de toujours, les papys font de la résistance dans le Piémont !

Le plan de Neymar pour quitter le PSG cet été

Si en Une du journal Sport on y apprend que le FC Barcelone fait passer la santé de ses joueurs avant tout et si un retour aux affaires est jugé précipité ou trop rapide, la direction envisage sérieusement de ne pas envoyer ses hommes sur le terrain et ainsi défier la Ligue, il est encore question de l'avenir de Neymar Jr ! Le Brésilien aurait un plan pour quitter le PSG cet été. Avec Lautaro Martinez, l'attaquant est l'objectif numéro 1 du Barça ! Alors qu'il doit revenir en France le 11 mai prochain, les dirigeants blaugrana veulent que Neymar indique dès son retour ses envies de départ pour cet été. Alors que le PSG lui a fait une proposition de prolongation, il devrait la refuser et ainsi se mettre toutes les chances de son côté pour forcer son départ en Catalogne. C'est sa dernière chance selon le média pro-Barça. Alors qu'avec la crise du coronavirus, son prix devrait sensiblement baisser, le club blaugrana veut en profiter et faire plier le PSG avec un échange de joueurs.