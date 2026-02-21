James Milner est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la Premier League

Brighton s’est imposé sur la pelouse de Brentford FC (0-2) ce samedi, pour le compte de la 27e journée de Premier League. Mais l’événement majeur au Gtech Community Stadium était ailleurs. Titularisé pour l’occasion, James Milner a disputé son 654e match de Premier League, devenant ainsi le joueur le plus capé de l’histoire du championnat anglais. Un cap symbolique pour le milieu de terrain passé par Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ou encore Liverpool.

Pour marquer le coup, le vétéran anglais arborait le nombre « 654 » sous la semelle de ses crampons. Remplacé par Carlos Baleba à la 90e minute, celui qui est présent sur les pelouses depuis 2002 a reçu une ovation appuyée du public londonien au moment de quitter la pelouse.