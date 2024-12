Manchester City sort l’artillerie lourde pour Pep Guardiola, la presse espagnole s’inquiète pour le Barça

Budget XXL pour Guardiola

Le Daily Star nous informe que les dirigeants des Skyblues ont prévu d’offrir à Pep Guardiola un gros budget pour le mercato hivernal. City aura 200 millions de livres à disposition, l’occasion de se positionner sur un numéro 6 pour remplacer temporairement Rodri le Ballon D’Or. Les pistes sont toujours les mêmes, Martin Zubimendi, Ederson et Bruno Guimaraes. Maintenant, il faudra que Manchester City fasse le bon choix. Pendant ce temps, Pep Guardiola continue de se battre, il n’a pas prévu d’abandonner même si City traverse la période la plus délicate depuis l’arrivée de l’Espagnol. Il reste sur une série de 6 matches sans victoire dont 5 défaites de suite, c’est beaucoup, mais le technicien catalan ne veut pas arrêter d’y croire. Pour autant, l’ancien coach du Barça explique que s’il doit quitter le club ou qu’on le pousse à le faire, il partira. Des mots forts surtout pour celui qui vient juste de prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires.

Le Barça en souffrance

L’état de grâce du Barça est terminé, les Catalans sont touchés comme l’explique Sport. Une nouvelle défaite en championnat, celle-ci fait encore plus mal parce que c’était à domicile contre Las Palmas, l’avant-dernier qui est venu gâcher les 125 ans du Barça. Une vraie gueule de bois précise le quotidien catalan, Hansi Flick va devoir trouver la solution parce qu’avec cette nouvelle contre-performance, le Real Madrid pourrait prendre la tête de la Liga. Et pourtant il y a encore quelques semaines, on avait du mal à imaginer Barcelone craquer en championnat. La bonne nouvelle malgré tout pour le Barça c’est le retour à la compétition de Lamine Yamal. La pépite espagnole est entrée à l’heure de jeu, rien à signaler sur le terrain, Flick va pouvoir s’appuyer sur lui dans les rencontres à venir. Raphinha lui ne s’est pas blessé et heureusement pour le Barça. Sport parle des exploits du Brésilien, encore buteur hier. Ça fait déjà 14 buts et 9 passes décisives pour le capitaine du Barça qui est l’homme fort de l’attaque cette saison.

Le doute s’empare de Paris

On a vu un Paris déboussolé. L’Équipe ne s’y trompe pas, le PSG est encore passé à côté hier soir, match nul 1-1 face au FC Nantes et toujours plus d’inquiétude au regard de l’inefficacité offensive. Une semaine à l’envers poursuit le quotidien pour décrire la période délicate que traverse Paris. Même le retour de Gonçalo Ramos dans le onze de départ n’a rien changé, explique Le Parisien, une passe décisive pour le Portugais et plus grand-chose. Ça fait une défaite sur la pelouse du Bayern, un nul à domicile contre Nantes, et en plus ça se tend en interne. L’Équipe parle du conflit entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Hier soir, l’international français était sur le banc, comme une sorte de punition après son expulsion à Munich mardi soir. Entre cette affaire et le conflit qu’il y avait eu lors du match à Arsenal, Ousmane Dembélé n’a clairement pas amélioré sa relation avec Luis Enrique. Un proche du vestiaire a même expliqué que le coach espagnol aurait perdu son joueur. Comme une forme de non-retour qui viendrait ponctuer ces conflits qui s’enchaînent. Hier, Dembélé n’a joué que 20 minutes, il était visage fermé et son match ne restera pas dans les mémoires. Le problème pour le PSG est que le champion du monde 2018 n’est pas le seul à s’agacer de sa situation. Presnel Kimpembe qui a fait son retour dans le groupe du PSG mardi en Ligue des Champions commencerait lui aussi à perdre patience. Luis Enrique ne l’a pas convoqué pour la rencontre d’hier soir et clairement, Kimpembe ne comprend pas. Il n’a reçu aucune explication pour justifier son absence. Luis Enrique va rapidement devoir trouver une solution pour régler ces conflits en interne.