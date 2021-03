Porto rêve de faire revenir Héctor Herrera

La suite après cette publicité

Plus d’un an et demi après son arrivée à l’Atlético de Madrid, Héctor Herrera (30 ans) n’est pas parvenu à s’imposer dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain mexicain avait quitté Porto à l’été 2019 pour rallier les Colchoneros alors que son contrat avec le FC Porto arrivait à la fin.

D’après les informations de Record, l’international mexicain pourrait retourner à Porto cet été. Sergio Conceicao rêverait de le voir revenir, lui qui a passé 6 ans à l’Estadio do Dragão. Le contrat de Héctor Herrera prendra fin à l’été 2022, dans un peu plus d’un an.