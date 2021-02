Ligue 1 : l'arbitre pour le Classique OM-PSG connu

La France du football attend avec impatience le Classique entre l'OM et le PSG dimanche à l'Orange Vélodrome (21 heures). Ce jeudi, la LFP a nommé le corps arbitral qui va diriger ce choc de la 24ème journée de Ligue 1.

Il s'agit de l'arbitre international Benoît Bastien. Ce dernier sera assisté par Frédéric Haquette et Hicham Zakrani. Le quatrième arbitre sera Johan Hamel et les arbitres assistants vidéo seront Antony Gautier et Wilfried Bien.