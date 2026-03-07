La presse catalane se régale des débuts manqués de Dro Fernandez au PSG

Avec 6 apparitions (toutes compétitions confondues) sous le maillot du PSG depuis sa signature en janvier, Dro Fernandez a déjà plus joué cette saison dans son nouveau club qu’au FC Barcelone. Hier lors de la défaite contre l’AS Monaco, le jeune milieu de terrain a même enchaîné une 3e titularisation de suite. Luis Enrique lui avait promis du temps de jeu. Il en a obtenu, à la faveur également des différentes absences au milieu de terrain comme celle de Senny Mayulu, de retour hier, de Joao Neves et celle, plus longue, de Fabian Ruiz.

On ne peut pas dire qu’après un mois de présence, l’Espagnol de 18 ans a vraiment convaincu. Contre Metz déjà il est apparu en difficultés. Sa technique balle au pied ne fait pas de doute. Il est volontaire, propose et offre des solutions mais il paraît en deçà du niveau physique requis en Ligue 1 pour performer. La tendance s’est confirmée face à l’ASM où il a démarré aux côtés de Vitinha et Zaïre-Emery. 6 ballons récupérés, 2 interceptions, 10 perdus, aucun duel gagné, et un apport dans le jeu quelconque, c’est un bilan bien maigre pour 60 minutes passées sur le terrain.

La presse catalane s’inquiète pour la suite à court terme

À sa décharge, il n’est pas le seul à s’être loupé, et on attend bien plus d’un cadre de l’effectif que de la jeune recrue (8 M€). «On a été très imprécis pendant plusieurs parties du match. On a vu des erreurs qui ne sont pas habituelles. Quand tu fais ça face à une équipe qui est dans une bonne dynamique, tu le paies directement. On a fait des erreurs, beaucoup d’erreurs, de la part de différents joueurs. C’est le moment clé de la saison, mais c’est à nous de changer ça, de récupérer de la confiance. Je veux être optimiste pour chercher à retrouver notre niveau», disait Luis Enrique après la défaite.

En Catalogne aussi, on note les débuts timides de l’ancien prodige de la Masia. «Dro s’est installé dans le onze de départ, bien que l’inconnu reste de savoir s’il aura une continuité lorsque Luis Enrique récupérera tous ses joueurs», s’interroge Sport. «Le Galicien a livré un match doux-amer contre Monaco. Il était actif, avec beaucoup de mobilité dans l’entrejeu et cherchait à se connecter avec Bradley Barcola, qui était une fois de plus la référence du PSG face aux Monégasques. (…) Le PSG n’a pas réalisé son meilleur match contre les Monégasques. Dro non plus», poursuit le média.

Dro Fernandez est toujours observé à Barcelone

«L’ancien joueur du Barça a eu une occasion, mais sa frappe, légèrement déviée, ne trouva pas preneur», retient pour seul fait de match Mundo Deportivo. Sans tomber dans un sentiment de revanche à l’égard de ce transfert surprise qui a un peu vexé les Blaugranas, la presse barcelonaise scrute les débuts parisiens du joueur de 18 ans avec attention. Dro Fernandez reste un international espagnol (U18 pour le moment) et est amené à faire parler de lui dans les mois à venir. «Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation», prévenait Luis Enrique il y a quelques jours.