La presse catalane lance l'opération revanche face au Bayern Munich, les Français régalent pour le retour du Real Madrid au Bernabéu

Madrid est bleu blanc rouge

Un triplé pour Karim Benzema, un premier but pour Eduardo Camavinga sous ses nouvelles couleurs... Les Français ont porté le Real Madrid face au Celta de Vigo, une victoire 5-2. Alors, bien évidemment, la presse espagnole s'enflamme, «La France, capitale de Madrid», titre le quotidien espagnol AS. Les supporters madrilènes ont eu le droit à un spectacle de qualité made in France pour leur retour à Santiago Bernarbéu. Du côté de l'Atlético de Madrid, aussi, un Français était à l'honneur. Rentré en cours de jeu, Thomas Lemar a délivré le club madrilène au bout d'un temps additionnel fou de dix minutes sur le terrain de l'Espanyol Barcelone! «La minute 99», peut-on voir dans l'encart de Marca, en pied de page. Antoine Griezmann a aussi pu faire ses nouveaux débuts avec les Colchoneros.

Le Barça retrouve l'ogre bavarois

Les quotidiens catalans sont déjà focalisés sur le lendemain avec une seule idée en tête : effacer le 8-2 face au Bayern Munich. Pour son entrée en lice dans la compétition, le Barça retrouve l'ogre bavarois. Pour le Mundo Deportivo, l'opération revanche est lancée. Plusieurs joueurs présents lors de la débâcle barcelonaise seront sur la pelouse, que ce soit du côté bavarois ou catalan. Ce sera aussi un match dans le match pour les deux gardiens allemands Marc-André Ter Stegen et Manuel Neuer. Une occasion en or pour se départager la place de numéro un en sélection. La nouvelle recrue barcelonaise, Luuk de Jong, pourrait faire ses grands débuts au Camp Nou.

La terrible blessure d'Eliott

La brillante victoire 3-0 de Liverpool à Leeds et le 100ème but en Premier League de Mohamed Salah ce dimanche ont complètement été éclipsés par la blessure d'Harvey Elliott. Le jeune joueur de 18 ans des Reds s'est disloqué la cheville après un tacle rugueux du défenseur Pascal Struijk. «Horreur pour Harvey», s'horrifie le Daily Mail, «L'agonie de la cheville d'Elliot», écrit le Times dans ses pages intérieures. Elliott est sorti de l'hôpital de Leeds dans la soirée et Liverpool a annoncé qu'il subirait une intervention chirurgicale dans les prochains jours.