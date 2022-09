Man City : Pep Guardiola totalement séduit par Erling Haaland

L'homme aux quatre Premier League avec Manchester City en tant que technicien n'a pas voulu s'enflammer lors du début de saison de sa star norvégienne Erling Haaland. Il est désormais difficile de se contrôler, même pour Pep Guardiola (51 ans) surtout quand on connait les performances du cyborg, pour qui tout semble facile. « C'est une personne parfaite à gérer. C'est un gars sympa et c'est la chose la plus importante. La qualité qu'il avait avant de venir ici, il a continué à faire ce qu'il a fait. Nous n'avons pas ajouté beaucoup de choses. »

Le championnat anglais qui est décrit, comme un des meilleurs au monde ne résiste pas à Erling Braut Haaland (22 ans) qui, avec son but à Wolverhampton aujourd'hui (victoire 3-0), affiche 14 réalisations en 10 matchs toutes compétitions confondues. Il a également inscrit la bagatelle de 100 buts lors de ses 99 dernières apparitions. Fantastique.