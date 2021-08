Euro : Jorginho se moque du pari lancé par Phil Foden

Les internationaux italiens, champions d'Europe aux dépens de l'Angleterre cet été, on fait progressivement leur retour dans leurs clubs respectifs. Le milieu de terrain Jorginho en fait partie et a refoulé les terrains d'entraînement de Chelsea vendredi avec une nouvelle coupe de cheveux originale. L'ancien Napolitain s'est teint les cheveux en blanc pour fêter le sacre de l'Italie à l'Euro 2020 mais également pour se moquer d'un pari de Phil Foden.

En effet, l'international anglais avait demandé à ses coéquipiers de se teindre les cheveux en blanc comme il l'avait fait en début de compétition, si les Three Lions venaient à remporter l'Euro à la maison. Le numéro 8 des Blues a relevé le pari pour le tourner en dérision, et même le défenseur central brésilien Thiago Silva l'a imité, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux du club londonien.