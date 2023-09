The Best : la réponse moqueuse de Carlo Ancelotti sur l’absence de Vinícius

La suite après cette publicité

Jeudi, la FIFA a dévoilé les noms des 12 joueurs nommés pour remporter le trophée The Best, trophée qui récompense, comme son nom l’indique, le meilleur joueur de la saison. Si les favoris Lionel Messi et Erling Haaland sont logiquement présents dans cette liste, l’absence de Vinícius Júnior a elle fait beaucoup parler ces derniers jours.

Appelé à commenter cette situation ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a préféré ironisé : «Je l’ai vu l’autre jour (Vinicius) et il pleurait dans le vestiaire. Il a passé trois ou quatre heures à pleurer (rires)», a plaisanté le technicien italien. Une façon probablement détournée d’exprimer son incompréhension.