Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais s'est incliné sur la pelouse de l'Olympique de Marseille sur le score d'un but à zéro. Ainsi, Igor Tudor et ses joueurs repoussent Laurent Blanc et les siens loin au classement. Mais en conférence de presse, le Président a avoué avoir adoré voir ce que proposait les Phocéens en termes d'intensité et de jeu.