PSG : Luis Enrique s’agace des questions sur Kylian Mbappé

Présent en conférence ce samedi, quelques jours après la qualification in extremis en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Luis Enrique est notamment revenu sur le match nul concédé à Dortmund (1-1). Et parmi les sujets abordés, le manager espagnol s’est montré particulièrement agacé sur les questions autour du positionnement de Kylian Mbappé et assure qu’il n’a pas moins de liberté qu’avant.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas à convaincre quiconque. Kylian Mbappé a la même liberté que lorsque je suis arrivé. C’est un joueur top, qui nous amène chaque saison 50 buts et 25 passes décisives. Il ne joue pas comme numéro 9, mais avec une totale liberté, entre les centraux, à droite ou à gauche. Et en fonction de ce qu’il fait, c’est à nous de nous adapter. Je vais continuer de vous le répéter. Je n’ai pas à le persuader. Les décisions des entraîneurs ont évidemment des répercussions. Ce qui me motive, c’est que l’équipe joue de la meilleure façon possible et gagne des titres», a lâché le manager parisien. Pour rappel, le PSG se déplace à Lille dimanche pour le choc de la 16e journée de Ligue 1.