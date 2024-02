Al Nassr : pourquoi Cristiano Ronaldo porte du vernis à ongles…

La récente publication de Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue. Si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a partagé une photo de lui et de son fils de 13 ans, Cristiano Jr, après une séance de gym, les internautes ont surtout remarqué un détail surprenant sur le cliché posté : le vernis présent sur les ongles de pied de l’attaquant d’Al-Nassr. De quoi rapidement enflammer X. «Pourquoi a-t-il des ongles noirs ?» ; «Personne ne va parler des ongles peints en noir ?», se demandaient notamment différents supporters. Aussi surprenante soit-elle, la raison est désormais connue.

La suite après cette publicité

Comme révélé par le quotidien allemand Bild, le Portugais ne peint pas ses ongles d’orteils en noir pour des raisons esthétiques mais pour éviter les champignons et les bactéries en tant qu’athlète. En effet, le vernis crée efficacement une couche protectrice et durcit les ongles des orteils, les empêchant d’être fissurés. Une technique utilisée par de nombreux sportifs, notamment chez les combattants de boxe et de MMA. Dans cette optique, le média précise que Mike Tyson a également régulièrement usé de ce procédé…