Lille : la réaction à chaud de Jonathan David

La série d’invincibilité du LOSC s’est arrêtée ce soir à Anfield. Après 21 matches sans défaite, les Dogues ont fini par s’incliner 2 buts à 1 face aux Reds. Une déception pour Jonathan David, même si le Canadien a reconnu que son équipe a vécu une soirée compliquée.

« On était face à un Liverpool très fort. Vu le cours du match, c’était difficile. On a beaucoup défendu, souffert. On a égalisé, mais à dix entre onze face à une équipe qui a la maîtrise du ballon… On voulait plus, mais ça ne l’a pas fait. On savait qu’on avait cette série (de 21 matches sans défaite), on enchaînait tous les matches pour essayer de les gagner », a-t-il déclaré au micro de Canal+.