Georges Mikautadze annonce la couleur pour son retour à l’OL

«L’Olympique Lyonnais est fier d’annoncer le retour de Georges Mikautadze dans son club de cœur. L’attaquant international géorgien a signé un contrat de 4 ans, le liant à l’OL jusqu’au 30 juin 2028. Ce transfert, conclu avec le FC Metz, s’élève à 18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value qui serait dégagée. L’international géorgien, qui profite de quelques jours de vacances après son remarquable Euro, rejoindra ses coéquipiers au retour du stage de pré-saison en Autriche à partir du 27 juillet prochain». Par le biais d’un communiqué publié ce jeudi, l’OL a finalement officialisé l’arrivée de Georges Mikautadze en provenance du FC Metz. La fin d’un très long feuilleton pour le Géorgien de 23 ans, longtemps annoncé du côté du RC Lens mais surtout de l’AS Monaco.

De retour à Lyon après un Euro 2024 étincelant (3 buts et une passe décisive en 4 rencontres), l’intéressé a d’ailleurs affiché sa satisfaction lors de ses premiers mots accordés au média du club. «Je suis venu pour tout casser, j’avais un rêve, c’est de signer à l’OL ce rêve est accompli et maintenant il faut travailler», a tout d’abord lancé l’ancien buteur de l’Ajax à OLTV avant de revenir sur son début de carrière entre Rhône et Saône. «C’est sûr que j’aurais aimé continuer (il n’a pas été conservé puis s’est engagé avec l’AS Saint-Priest en juillet 2015, ndlr) mais si les chemins se sont séparés, c’est qu’il fallait qu’on se sépare, c’était peut-être pour mon bien, c’est sûr que j’ai pris un coup au moral mais ça m’a aussi peut être aidé à forger mon mental, c’est arrivé jeune, j’avais mes parents donc ça m’a aidé car c’est difficile de sortir de son club de coeur mais avec l’entourage et l’envie, tu peux rebondir. Je n’ai jamais gardé d’amertume de ces moments, je suis quelqu’un de bien élevé, j’ai retenu que les bons moments et j’ai avancé avec ça».

Peu rancunier, celui qui sortait d’une excellente demi-saison (12 buts et 3 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1) pour son retour au FC Metz a, par ailleurs, avoué qu’il attendait un signe de l’OL alors que l’AS Monaco pensait boucler le deal… «C’est une fierté, je n’ai pas été gardé mais j’ai rien lâché, je me suis battu et je suis revenu. Je suis parti en tant que garçon et je reviens en tant qu’homme. J’attendais de voir si l’OL allait venir, j’attendais un signe et ils sont venus donc je suis content, j’en ai parlé à mes agents mais je voulais revenir car je n’ai pas terminé mon histoire ici». Une histoire qu’il devrait d’ailleurs poursuivre aux côtés d’Alexandre Lacazette, même si ce dernier manquera le début de saison en raison de sa participation aux JO de Paris 2024. «Ça va être beau, j’attends aussi cette association, on avait parlé un peu quand on s’est affronté, ça fait plaisir, c’est un attaquant confirmé, il est passé par Lyon, par Arsenal, je vais essayer de prendre exemple sur lui car il a fait des matches de haut niveau, j’espère que ça va bien se passer. Maintenant de jouer avec lui à ses côtés, ça va être très beau».

Et d’ajouter sur son profil d’attaquant : «lui et moi mais aussi Benzema, on est des attaquants mais on ne pense pas à marquer, on marque mais on fait d’autres choses, on décroche, on donne des passes décisives, c’est ce qui nous diffère des autres 9, on essaye de faire de l’espace pour les autres, de créer un décalage». Autant de qualités qui n’ont pas manqué de séduire Pierre Sage, l’architecte du renouveau lyonnais. «J’avais très envie de venir mais oui si le coach ne comptait pas sur moi, peut-être que je ne serais pas là mais il voulait faire cette attaque Lacazette-Mikautadze donc il a donné son feu vert et je suis content, on va se retrouver et se mettre au travail», confiait, en ce sens, Mikautadze avant de rester flou sur son retour à la compétition : «je ne sais pas encore exactement quand je vais reprendre, je vais revenir, reprendre tranquillement et on verra quand je débuterai officiellement ». Une chose est sûre, Georges Mikautadze est bel et bien de retour à l’OL et les supporters rhodaniens ne demandent plus qu’à acclamer leur roi.