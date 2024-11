CdF : Bordeaux et Martigues qualifiés pour le 8e tour

Pas de surprise ce soir. Si le PFC, Rodez et l’AC Ajaccio ont pris la porte vendredi, le reste des clubs de Ligue 2 ont globalement fait le travail pour leur entrée en lice dans ce 7e tour de Coupe de France, même si certains ont parfois pu connaître des moments d’incertitude (Laval et Amiens se sont imposés aux tirs au but). Ce soir, Martigues fermait la marche contre les amateurs d’Allobroges Asafia, et les Martégaux ont logiquement fait subir leur loi aux joueurs de R2 (0-4).

Après l’ouverture du score de Mendy en première période (37e), Ouotro (58e), Gautier (65e) et Zouaoui (67e) ont parachevé le succès des leurs. Martigues verra donc bien le 8e tour, et ce sera contre Valence, club de R3 tombeur surprise de Marignane (N2) ce week-end. Enfin, Bordeaux a également validé son billet pour la prochaine étape en faisant respecter la hiérarchie face à Bressuire (R1). Les joueurs de Bruno Irles se sont imposés 2-0 grâce à Diaby (11e) et Safouane (74e) ce dimanche soir.