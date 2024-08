Ligue 1 : l’OM et Reims s’accrochent au terme d’un match emballant

L’Olympique de Marseille vit un été faste. Alors que Roberto de Zerbi est arrivé sur la Canebière pour apporter son génie tactique sur le banc, les dirigeants marseillais ont réalisé un mercato ambitieux avec plusieurs arrivées excitantes. Sur le terrain, la préparation estivale s’est passée sans encombres et les débuts en Ligue 1 ont été étincelants. En effet, samedi dernier, l’OM s’est largement imposé sur la pelouse de Brest (1-5). Des débuts en fanfare qui devaient être confirmés ce dimanche soir face au Stade de Reims. Battus la semaine dernière à Lille, les Rémois avaient à cœur de lancer leur saison en jouant un vilain tour aux Marseillais au Vélodrome. Pour ce faire, Luka Elsner avait décidé d’aligner une équipe offensive avec Keito Nakamura, Junya Ito et Oumar Diakité. D’entrée, l’OM s’est installé dans la moitié de terrain rémoise. Ayant le contrôle du cuir, la formation bucco-rhodanienne a commencé à se montrer menaçante aux abords de la surface rémoise après un quart d’heure d’observation. Et après une première mèche allumée par Pierre-Emile Hojbjerg (15e), l’OM a piqué une première fois dans cette rencontre. Trouvé en profondeur suite à une belle sortie de balle, Quentin Merlin a adressé un centre en retrait parfait pour Amine Harit. En douceur, le Marocain a trompé Yehvann Diouf d’un plat du pied (1-0, 24e). Nettement supérieurs face à des Rémois penauds, Marseille a alors gâché beaucoup d’occasions pour prendre le large. En ce sens, Elye Wahi a été le symbole du manque de réalisme marseillais. Face au but vide (31e), de la tête (38e), seul contre Diouf (44e) et après un sauvetage d’Okumu (45e) : l’ancien Lensois a tout raté en première période et l’OM est rentré aux vestiaires avec un seul but d’avance.

Forcément, cette situation a donné foi aux joueurs de la Marne, revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. En ce sens, les coéquipiers de Keito Nakamura ont été dangereux aux abords de la surface marseillaise et le Japonais a vu sa frappe fuir le cadre sur la première occasion rémoise (48e). Une première alerte côté marseillais avant l’égalisation rémoise. Après un corner mal repoussé par la défense olympienne, Sergio Akieme a vu le ballon lui revenir. Froid, l’ancien d’Almeria a catapulté le ballon dans les filets marseillais en fouettant une demi-volée puissante (1-1, 51e). Revigorés, les visiteurs ont continué d’appuyer sur l’accélérateur et ont profité des largesses défensives de Marseillais décontenancés pour prendre l’avantage à la surprise générale. Trouvé sur le côté gauche, Yaya Fofana s’est offert un récital. Après avoir éliminé Murillo tout en vitesse, le milieu de 20 ans a évité le tacle de Leonardo Balerdi avant d’envoyer Murillo sur les fesses après un crochet dévastateur. Face à Rulli, l’ancien Lensois n’a pas tremblé et a envoyé une mine sous la barre transversale (1-2, 54e). En état de grâce, les Rémois sont rapidement revenus à la réalité et ont commencé à reculer dans l’optique de conserver cet avantage au score presque inespéré. Une prise de conscience coupable. Face à l’entrée du virevoltant Jonathan Rowe, les Rémois ont vu l’OM revenir au score. Après la tentative dangereuse de Kondogbia (70e), la recrue anglaise a touché le poteau suite à un dribble dévastateur dans la surface. Finalement, c’est l’autre recrue anglaise, Mason Greenwood, qui a égalisé de la tête en profitant d’une frappe détournée de Quentin Merlin (2-2, 72e). Après ce coup de chaud en deuxième période, le dernier quart d’heure a été une guerre de tranchées où chaque geste comptait entre deux équipes joueuses, mais vigilantes. Finalement, le score n’a plus évolué malgré sept minutes de temps additionnel sous haute tension. Ainsi, Marseille et le Stade de Reims ont partagé les points au terme d’une rencontre emballante. Avec ce nul, l’OM reste invaincu cette saison, mais peut déjà faire face à plusieurs éléments à corriger rapidement. Il faudra faire mieux samedi prochain à Toulouse (21h) pour le collectif de Roberto de Zerbi. De son côté, Reims peut être heureux de sa belle réaction au Vélodrome. Les Rémois chercheront à remporter leur premier match cette saison dans l’élite dimanche prochain contre Rennes (17h).