Fenerbahce - Lille : les compositions officielles

Le LOSC doit transformer l’essai à Istanbul pour continuer son parcours en C1 ! Les Dogues affrontent le Fenerbahce à 19h pour le match retour du 3e tour de qualification de Ligue des champions. Lille s’était imposé 2-1 au match aller grâce à Tiago Santos et Zhegrova. Face aux hommes de Mourinho, Bruno Genesio et ses Nordistes ont un léger avantage à conserver dans un stade Şükrü Saracoğlu qui s’annonce bouillant.

Pour cette affiche, Genesio conserve le même 11 que celui victorieux à l’aller. Diakité et Alexsandro forment la charnière, entourés de Diakité et Gudmundsson. David est en pointe devant Cabella. André et Gomes sont devant la défense, avec Haraldsson et Santos dans les couloirs. Côté Fenerbahce, le trio offensif Saint-Maximin - Dzeko - Tadic est reconduit. Krunic perd sa place au milieu au profit de Yandas. Djiku fait son retour en charnière.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Fenerbahce : Livakovic - Muldur, Djiku, Soyuncu, Oosterwolde - Szymanski, Yuksek, Mert Yandas - Saint-Maximin, Dzeko (cap.), Tadic

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro - Gudmundsson - Gomes, André (cap.) - Santos, Cabella, Haraldsson - David