Mercato : le Real Madrid se frotte les mains avec le Castilla

Le mercato bat son plein depuis plusieurs semaines et le Real Madrid a déjà, a priori, bouclé ses emplettes. Le vice-champion d’Espagne a tout de même lâché 182 M€ pour s’offrir Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras. Xabi Alonso milite pour la venue d’un milieu de terrain capable de donner du rythme au jeu. Sa direction refuse pour le moment de lui donner satisfaction, estimant qu’il a déjà de quoi faire avec l’effectif actuel. Il y a déjà eu beaucoup d’argent dépensé et aucune vente n’a pour le moment permis de remettre au pot. Luka Modric, Lucas Vazquez et Jesus Vallejo vont certes libérer de la masse salariale, surtout pour les deux premiers, mais ils sont partis libres.

Des éléments comme Rodrygo, dont le nom revient avec insistance du côté de la Premier League, Andriy Lunin cité à Villarreal et peut-être Ferland Mendy, même si ce dernier souhaite rester d’après nos informations pourraient s’en aller cet été moyennant des sommes plutôt importantes. Une vente de Vinicius en Arabie saoudite changerait tout bien sûr mais jusqu’à preuve du contraire, ils sont tous encore présents dans l’effectif et c’est surtout du côté des jeunes du Castilla que le Real Madrid remplit doucement ses caisses. À court terme et avec les ventes déjà officialisées de Víctor Muñoz à Osasuna (6 M€), Rafa Obrador à Benfica (5 M€) et Youssef Enríquez à Alavés (3 M€), ce sont 14 M€ qui ont été récupérés. À plus long terme, l’affaire devient encore plus intéressante.

Déjà 14 M€ récupérés avec les ventes du Castilla

À chaque fois ou presque, le Real Madrid n’oublie pas d’inclure une clause comme celle d’un rachat prioritaire et avantageux comme c’est le cas actuellement avec Nico Paz. Vendu l’an passé à Côme pour 6 M€, le jeune milieu argentin a explosé en Serie A cette saison. Sa valeur est estimée 35 M€ par Transfermarkt mais la Casa Blanca peut activer une clause pour le faire revenir moyennant… 8 M€. Pour Víctor Muñoz (22 ans) par exemple, le club de la capitale espagnole a opté pour une autre manière. Il a conservé 50% des droits du joueur formé au centre de formation dans l’espoir de toucher la moitié d’une future revente. C’est la même chose pour Youssef Enríquez où le Real a gardé le même pourcentage sur les droits sportifs.

D’autres ventes sont attendues prochainement, et avec le même processus, à commencer par Jacobo Ramon (20 ans). Apparu à quelques reprises en équipe première la saison passée, le défenseur central est dans le viseur de trois clubs de Liga, le Betis, Levante et le Rayo Vallecano, et surtout de Côme avec qui les négociations ont débuté pour refaire un deal à la Nico Paz. Chema Andrés (20 ans) pourrait bien suivre rapidement, lui qui a été intégré à la Coupe du Monde des Clubs (sans jouer). D’après AS, le jeune milieu suscite des intérêts en Liga et cette fois, un prêt est privilégié. Défenseur central, Diego Aguado est lui aussi pas mal bouché pour l’équipe première mais à 18 ans, il peut toujours évoluer au Catilla. Une offre de 6 M€ du Borussia Dortmund a déjà été refusée pour lui et une seconde proposition du club allemand est attendue prochainement.

De nouvelles offres espérées dans les prochains jours

Pour Jesús Fortea, la donne est un peu différente. Ce latéral droit est perçu comme très prometteur à un poste où la concurrence n’est pas si dense, surtout après le départ de Vazquez. Le joueur de 18 ans a récemment prolongé jusqu’en 2029, rejetant au passage deux offres de clubs disputant la Ligue des Champions, l’un en Serie A et l’autre en Bundesliga. Il est particulièrement couvé par Alvaro Arbeloa, coach du Castilla et ancien latéral droit du Real… Le cas Mario Martín (21 ans) devrait lui être vite réglé. Prêté la saison passée à Valladolid, le milieu de terrain a beaucoup joué (32 matchs), au point d’être ciblé par quelques écuries espagnoles. Un transfert en gardant 50% des droits est envisagé.

Il faudra aussi trancher pour les gardiens de but. Il y en a deux dont la situation n’est pas évidente. Fran González (20 ans) est qualifié de plus prometteur au club que Sergio Mestre, 20 ans également. Le premier a même déjà une apparition en équipe première (face à Valence en avril dernier), quand le second a plus d’apparitions sur les feuilles de match (33). Une alternance entre le onze de départ du Castilla et les pros est l’option la plus plausible pour González, bien que son nom revienne du côté de Valence justement. En dépit de son statut, Mestre souhaiterait lui poursuivre chez les Merengues, où même l’avenir de Gonzalo Garcia (21 ans), révélation et meilleur buteur du Mondial des Clubs, n’est pas complètement assuré. Sa clause de 50 M€ pourrait même devenir un problème…