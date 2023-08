Al-Ahli : visite médicale à Paris pour Franck Kessié

Le FC Barcelone avait besoin de vendre. Et en attendant de voir ce qu’il va se passer avec Clément Lenglet notamment, Franck Kessié devrait rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ahli, le club historique du pays arabe, qui vient de remonter en première division. Un an après son arrivée pour 0 € en terres catalanes, l’Ivoirien fait déjà ses valises.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, il va passer sa visite médicale avec l’écurie saoudienne à Paris, avant de parapher son contrat. Du côté de Al-Ahli, il retrouvera notamment Edouard Mendy, Roberto Mirmino, Allan Saint-Maximin et Riyad Mahrez. Sacrée équipe !