OL : Endrick se fait humilier à l’entraînement

Prêté par le Real Madrid à l’OL depuis cet hiver, Endrick s’est vite fait une place dans le vestiaire des Gones. Déjà très intégré, le Brésilien s’applique aussi à s’approprier les mots du langage lyonnais et à chambrer ses coéquipiers en retard à l’entraînement.

Dans la dernière vidéo postée par l’Olympique Lyonnais sur ses réseaux sociaux, c’est pour une autre raison que le crack brésilien a fait parler de lui : un geste technique humiliant à l’entraînement. Sauf que cette fois, il n’était pas du bon côté. Dans un toro filmé par le club, Endrick s’est fait enrhumer par le tout jeune Adil Hamdani (17 ans), auteur d’une virgule petit pont sur son coéquipier. Corentin Tolisso n’a pas hésité à chambrer le Brésilien, lui-même amusé.