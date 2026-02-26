Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : Endrick se fait humilier à l’entraînement

Par Jordan Pardon
1 min.
Endrick, encore buteur avec l'OL @Maxppp

Prêté par le Real Madrid à l’OL depuis cet hiver, Endrick s’est vite fait une place dans le vestiaire des Gones. Déjà très intégré, le Brésilien s’applique aussi à s’approprier les mots du langage lyonnais et à chambrer ses coéquipiers en retard à l’entraînement.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
🤭💫👀
Voir sur X

Dans la dernière vidéo postée par l’Olympique Lyonnais sur ses réseaux sociaux, c’est pour une autre raison que le crack brésilien a fait parler de lui : un geste technique humiliant à l’entraînement. Sauf que cette fois, il n’était pas du bon côté. Dans un toro filmé par le club, Endrick s’est fait enrhumer par le tout jeune Adil Hamdani (17 ans), auteur d’une virgule petit pont sur son coéquipier. Corentin Tolisso n’a pas hésité à chambrer le Brésilien, lui-même amusé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier