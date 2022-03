Pronostic AS Monaco - Paris Saint-Germain, cote et compos probables

Leader incontesté de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du stade Louis-II pour y affronter l'AS Monaco dans le cadre de la 29e journée du Championnat. Après son élimination de la Ligue des Champions à Madrid, le club de la capitale a tenté de se racheter lors de sa victoire face à Bordeaux (3-0) mais les supporters restent mécontents. Il faudra donc au minimum s'imposer chez les Asémistes, également sortis de leur compétition européenne (Ligue Europa par Braga), et en peine en L1 - défaits à Strasbourg sur la plus petite des marges.

La suite après cette publicité

Pronostic AS Monaco - Paris Saint-Germain : les 3 meilleurs paris à tenter sur ZeBet

Le gros prono : doublé de Kylian Mbappé face à Monaco (cote de 7,50) chez ZeBet qui double votre dépôt jusqu'à 100€

Retour du champion du monde 2018 dans le club qui l'a fait grandir. Formé à la Turbie entre 2013 et 2015, Kylian Mbappé s'est ensuite très vite imposé dans l'ASM de Leonardo Jardim avant de devenir la vedette monégasque. Et depuis son départ au Paris Saint-Germain à l'été 2017, le natif de Paris a souvent été en réussite face à son ancienne équipe : en effet, l'attaquant de 23 ans a trouvé la mire à 10 reprises en 10 confrontations sous le maillot parisien. Sans oublier qu'il est le facteur X du PSG depuis plusieurs semaines, puisqu'il est auteur de 7 réalisations sur ses 7 dernières apparitions toutes compétitions confondues. De plus, sur ses quatre derniers matches face aux Rouge-et-Blanc, l'international aux 53 sélections (24 buts) a déjà inscrit deux doublés, le dernier datant du match aller en Championnat au Parc des Princes (victoire 2-0). Bis repetita dimanche après-midi ?

Le prono buteur : but de Wissam Ben Yedder (cote de 2,45) chez ZeBet qui double votre dépôt jusqu'à 100€

Pourtant en forme avec avoir perdu sa place de titulaire durant quelques week-ends en début de saison, Wissam Ben Yedder ne connaît plus autant de réussite devant les buts ces derniers temps : l'international tricolore est resté muet lors de ses 5 dernières apparitions toutes compétitions confondues. Mais quand l'AS Monaco a besoin de l'ancien Toulousain, ce dernier sait se montrer décisif : sur les trois derniers mois, WBY a fait trembler les filets face à Lyon, Rennes, Lens ou encore Lille, soit des concurrents directs dans la course à l'Europe. S'il n'a trouvé le chemin du but à seulement 5 reprises face au Paris SG, le buteur de 31 ans sait que son équipe, 8e avant le début de cette journée, est dans l'obligation d'enchaîner les victoires pour se rapprocher des places qualificatives pour les Coupes d'Europe. A lui de jouer devant son public.

Le prono easy : victoire du Paris SG (cote de 1.98) chez ZeBet qui double votre dépôt jusqu'à 100€

Le cauchemar du Santiago-Bernabeu ne sera pas oublié de sitôt par les supporters du Paris Saint-Germain. Malgré la belle victoire acquise à domicile face aux Girondins de Bordeaux (3-0), le Parc des Princes n'a pas caché son mécontentement, sifflant certains de leurs propres joueurs à commencer par ses superstars Neymar et Lionel Messi, pour leur rappeler la débâcle madrilène. La victoire est impérative sur la pelouse de Louis-II pour les Parisiens afin de creuser l'écart avec le dauphin à 18 points avant l'autre choc de cette journée entre l'Olympique de Marseille (2e, 50 pts) et l'OGC Nice (3e, 50 pts). D'ailleurs, en termes de confrontations directes, le bilan est sans appel : le PSG a remporté 7 des 10 derniers affrontements contre le club du Rocher, dont les deux victoires de rang en Ligue 1 (2-0) et en finale de la Coupe de France édition 2021/2022. Tous les voyants sont au vert pour les Parisiens.

Les cotes sont susceptibles d'évoluer d'ici le coup d'envoi de la rencontre.

Les compos probables de cet AS Monaco-Paris SG

La composition probable de l'AS Monaco signée Philippe Clement :

Monaco : Nübel - Sidibé, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Jean Lucas, Fofana, Tchouameni, Diop - Ben Yedder, Volland

Absents : Diatta, Fabregas (blessés)

Incertain : aucun

La composition probable du Paris Saint-Germain signée Mauricio Pochettino :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Gueye, Danilo, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar

Absents : Di Maria, Ramos, Kurzawa (blessés)

Incertain : Herrera (reprise)