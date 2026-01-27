Toulouse courtise un international canadien
En quête de renforts, le TFC a formulé une offre d’environ 2 millions d’euros au Columbus Crew pour recruter l’attaquant international canadien Jacen Russell-Rowe, selon The Athletic. Âgé de 23 ans et en fin de contrat à l’issue de la saison, Russell-Rowe souhaite rejoindre l’Europe et pourrait signer un pré-contrat avec un autre club dès l’été prochain si Columbus refuse la proposition. Toulouse, actuellement 8e de Ligue 1, voit en lui un profil prometteur pour renforcer son attaque.
Formé à l’académie du Toronto FC, Russell-Rowe s’est imposé avec la première équipe du Crew en 2023 et compte désormais 8 sélections avec le Canada, visant une place dans le groupe pour la Coupe du Monde 2026. En 2025, il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues.
