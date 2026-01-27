Toulouse courtise un international canadien

En quête de renforts, le TFC a formulé une offre d’environ 2 millions d’euros au Columbus Crew pour recruter l’attaquant international canadien Jacen Russell-Rowe, selon The Athletic. Âgé de 23 ans et en fin de contrat à l’issue de la saison, Russell-Rowe souhaite rejoindre l’Europe et pourrait signer un pré-contrat avec un autre club dès l’été prochain si Columbus refuse la proposition. Toulouse, actuellement 8e de Ligue 1, voit en lui un profil prometteur pour renforcer son attaque.

La suite après cette publicité

Formé à l’académie du Toronto FC, Russell-Rowe s’est imposé avec la première équipe du Crew en 2023 et compte désormais 8 sélections avec le Canada, visant une place dans le groupe pour la Coupe du Monde 2026. En 2025, il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues.