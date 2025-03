Juventus : un triste record vieux de 60 ans égalé !

Écrasée sans aucune pitié par l’Atalanta (0-4), la Juventus a complètement coulé ce dimanche soir sur sa propre pelouse, n’ayant jamais donné l’impression de pouvoir exister dans un duel au sommet pour une place en Ligue des Champions. Une déconvenue qui n’arrive pas tous les quatre matins du côté de Turin… En effet, pour retrouver trace d’une défaite par quatre buts d’écart à domicile, il faut remonter 58 ans en arrière, et une défaite dans le derby contre le Torino le 22 octobre 1967.

Un record dont se serait bien passé Thiago Motta, déjà fragilisé sur le banc de la Vieille Dame, et qui ne compte désormais plus que deux points d’avance sur la Lazio et Bologne, qui sont dans une excellente dynamique et ont la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions droit dans le viseur. «Nous sommes l’équipe la plus jeune du championnat, nous voulons aller de l’avant et nous avons souffert mentalement», a justifié Thiago Motta en conférence de presse après la rencontre. Pas sûr que cet argument suffise à convaincre ses dirigeants…