OL : Domenech allume fortement Endrick après la défaite contre Strasbourg

Raymond Domenech, consultant pour La Chaîne L'Équipe. @Maxppp
Strasbourg 3-1 Lyon

Auteur d’une prestation bien en deçà de ce qu’il avait réussi à faire jusqu’ici en Ligue 1, Endrick n’a pas du tout réussi à peser sur la défense de Strasbourg, restant bien trop cantonné dans son couloir droit et n’apportant quasiment aucune solution à ses coéquipiers. Après cette défaite de l’OL contre le RCSA (3-1), l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, n’a pas été tendre envers l’ancien joueur du Real Madrid.

« Il fallait vraiment qu’il sorte, il ne servait à rien sur le terrain et n’apportait aucune solution. Lyon m’a un peu déçu, surtout Endrick. Tous les attaquants doivent faire un vrai travail défensif, proposer des solutions et donner un peu de profondeur. Lui, il n’a rien fait de tout ça. Sur le deuxième but, il est resté à cinq mètres de l’action, il regardait juste. Il ne donne aucune option en profondeur, prend le ballon, court et le perd. Parfois, il envoie un ballon par-dessus ou garde le ballon arrêté. Franchement, qu’il soit resté tout le match, c’est décevant », a déclaré Domenech sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

