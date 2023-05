Lorient-Lens : Florian Sotoca enthousiaste sur la saison des siens

La suite après cette publicité

Lens se rapproche encore plus de la Ligue des Champions. En s’imposant ce dimanche à Lorient (1-3), les Artésiens ont fait un grand pas dans leur quête de la seconde place. Alors qu’il avait jeté son short vers le public lensois, Florian Sotoca, buteur ce soir, s’est exprimé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre :«On fête la victoire. On a 5 points d’avance mais dans le foot, rien n’est jamais joué. On ne veut pas se prendre pour d’autres. Ce qu’on fait depuis le début de saison, on prend les matches les uns après les autres. On se régale de jouer tous ensemble, on prend énormément de plaisir. On l’a encore vu ce soir car à 1-0, on n’a pas paniqué. On a joué notre jeu et on a fait la différence. »

Relancé sur leur très probable deuxième place en fin de saison, le buteur des Sang et Or s’est alors laissé «Ce qu’on vit, c’est fantastique. Si on nous avait dit qu’on en serait là en début de saison, on aurait signés directement. On a le droit de rêver. On veut garder cette deuxième place et on a une petite finale contre Ajaccio la semaine prochaine. » Nul doute que Bollaert sera en feu samedi prochain.

