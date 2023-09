Agressions, menaces de mort : la presse brésilienne dévoile des preuves accablantes contre Antony

La suite après cette publicité

Auteur de huit réalisations et quatre passes décisives depuis son arrivée à Manchester United à l’été 2022, Antony (23 ans) n’a pas vraiment rentabilisé son transfert de près de 100 millions d’euros. Mais l’attaquant arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam connaît d’autres problèmes… en dehors du terrain. Depuis le mois de juin dernier, l’ex-compagne du joueur, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin, avait accusé le Brésilien de violences domestiques et de menaces, dans des faits remontant au mois de mai dernier.

Au micro de la presse brésilienne, la jeune femme avait déjà livré une interview glaçante en faisant part des agissements du joueur de 23 ans à son encontre et à plusieurs reprises. Quelques jours plus tard après l’interview, Cavallin a porté plainte contre Antony pour violences domestiques, menaces et lésions corporelles. L’attaquant de Manchester United faisait alors l’objet d’une enquête de la police civile de São Paulo.

Antony refuse de commenter les accusations

Et voilà qu’UOL Prime vient d’annoncer avoir eu accès à des photos, des vidéos, des conversations et des déclarations de témoins qui accompagnent l’enquête. Ces documents publiés sur le média font état de messages menaçants, d’intimidations et plusieurs clichés d’agressions physiques qui viendraient de la part du Brésilien, retenu avec la sélection pour le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, ce début septembre.

L’une des vidéos de l’enquête à laquelle UOL a eu accès montre même une blessure grave aux mains de Gabriela Cavallin, ce qui aurait été la dernière agression de la joueuse. De son côté, elle a souhaité déposer une deuxième plainte auprès de la police de Manchester, en Angleterre. Contacté par UOL, Antony a préféré ne pas commenter les accusations. Le conseiller du joueur a indiqué que l’affaire était placée sous le secret judiciaire. Tout comme la sélection brésilienne, qui a pris la décision de l’appeler sur la base de rapports publiés en juin.