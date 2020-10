La colère noire de Liverpool fait les gros titres en Angleterre, l'Espagne sous le choc des défaites du Real Madrid et du FC Barcelone

La suite après cette publicité

La VAR se fait détruire par la presse anglaise

La presse britannique est unanime sur une chose ce matin ce sont sur les défaillances de la VAR observées hier lors du derby entre Liverpool et Everton. Si les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2), plusieurs décisions font polémiques. Et le Daily Mail n'y va pas par quatre chemins puisque selon le journal : «la VAR tue le jeu !» Et les qualificatifs ne manquent pas : «la Var est une tueuse de joie», juge le quotidien. Il y a notamment deux explications à cette colère ambiante. Cela a commencé avec l'énorme tacle de Jordan Pickford, le gardien des Toffees, sur Virgil Van Dijk. Le Néerlandais est sorti sur blessure et pourrait être absent pour le reste de la saison. Ensuite, en toute fin de match, le but du KO de Jordan Henderson a été annulé pour un hors-jeu de Sadio Mané bien difficile à constater. Le Daiy Mail parle carrément de «derby gâché» par la VAR. Suite à ces décisions controversées pendant la rencontre, les Reds ont écrit à la Fédération Anglaise pour qu'une enquête soit menée ! De son côté, le Daily Star estime que «les règles sont contournées» et que l'arbitrage vidéo de cette rencontre est un pur scandale. Pour le Mirror, la VAR était tout simplement en «panne». Bref, la rencontre intense livrée entre les deux formations est éclipsée par les décisions polémiques de l'arbitrage vidéo.

Le Real Madrid battu par un promu à une semaine du Clasico...

En Espagne, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'est abattu hier sur les deux mastodontes du championnat. Tout d'abord, on va s'intéresser au Real Madrid qui s'est incliné sur sa pelouse face à Cadiz (1-0). Cela fait la couverture de AS qui rend hommage au promu et le qualifie de «tueurs de géants» ! Pour le quotidien pro-Madrid, le club andalou a offert un «récital» face aux champions d'Espagne en titre avec ce premier succès de leur histoire face aux Merengues. Même Zinedine Zidane a mis en avant la performance des Astilleros : «s'ils nous mettent deux ou trois buts en première mi-temps, il n'y a rien à dire», a souligné le technicien français après la rencontre. Pour Marca, Le Real Madrid «paie sa réticence» à ne pas jouer son football.

Le Barça ne fait pas mieux et ne se rassure pas !

Sauf que le Real Madrid n'est pas le seul dans cette situation puisque de son côté le Barça s'est incliné hier soir sur la pelouse de Getafe (1-0). Alors que les deux géants espagnols vont s'affronter la semaine prochaine, personne ne s'est rassuré avant ce choc. Ce qui fait dire au Mundo Deportivo que cette journée de Liga est un «double KO» ! «Cadiz à mis en avant les lacunes d'un mauvais Madrid», alors que pour les Blaugranas c'est «un revers sévère.» Le quotidien Sport va un peu plus loin et estime que ce sont surtout les buts qui ont manqué au Barça hier soir. Les Catalans n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets et cela commence à devenir préoccupant, s'inquiète le média. A une semaine du Clasico, les deux équipes restent à leurs doutes et tenteront de se rassurer cette semaine en Ligue des champions.