OM : Lucho Gonzalez vante les mérites de Luis Henrique

Considéré comme un futur grand espoir brésilien, Luis Henrique attise depuis quelques jours maintenant la convoitise d’un club en particulier et pas des moindres. Actuellement sous contrat avec Botafogo jusqu’en 2022, l’ailier gauche offensif brésilien tout juste âgé de 18 ans ne devrait pas aller au bout de son contrat avec le club brésilien. Pour cause, le désir qu’a l’Olympique de Marseille d’arracher le feu follet formé à Botafogo. Sa vivacité et sa technique balle au pied en impressionnent plus d’un, à commencer par Lucho Gonzalez.

L’ancien milieu de terrain offensif marseillais qui évolue désormais au Brésil depuis 2016 a, au cours d’un entretien pour la Provence, vanté les mérites du jeune attaquant qu’il connaît plutôt bien. «Je le connais, c’est un attaquant très rapide et costaud. Il a besoin de peu de touches pour contrôler le ballon et frapper. Il aime participer au jeu de son équipe et ne reste pas dans sa zone. Ce sera un bon renfort pour Marseille. Il a le même style que Benedetto, en un peu moins technique quand même.» De quoi donner un peu plus l’eau à la bouche au natif de Joao Pessoa ? Affaire à suivre.