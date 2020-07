Le Borussia Dortmund augmente encore son prix pour Jadon Sancho, la presse anglaise dézingue Chelsea

La suite après cette publicité

C'est désormais 130M€ pour Sancho !

Avec chaque semaine une nouvelle information, le dossier de l'été Jadon Sancho s'annonce très long. Il y a quelques jours, on apprenait que le Borussia Dortmund avait fixé un prix de 120 M€ pour la vente de son international anglais. Ce matin, le Manchester Evening News nous apprend que finalement, la somme est revue à la hausse et que Manchester United et Chelsea, qui semblent être les deux clubs les plus intéressés, devront débourser 130 M€ pour s'attacher ses services cet été. Cependant, le média anglais précise que le BVB ne fait pas ça pour montrer que Sancho est intransférable. Au contraire, le club allemand est ouvert à un départ, mais celui-ci devra se faire au meilleur prix pour Dortmund.

Chelsea dézingué par la presse anglaise

Humilié sur la pelouse de Sheffield United hier soir (0-3), Chelsea s'est mis en difficulté dans la course à la Ligue des champions. Les Blues peuvent en effet voir Leicester et Manchester United leur passer devant ce week-end en cas de succès. Ce qui reléguerait les hommes de Frank Lampard à la 5e place, en dehors des places qualificatives pour la prochaine C1. La presse britannique l'a bien compris et dézingue ce matin la formation londonienne. Pour le Sunday Telegraph, Chelsea a subi un véritable «naufrage» à Sheffield. Pour le Sunday Times, les Blades ont «étourdi» les Blues alors que le Sunday Star explique que cette défaite est un «terrible résultat pour le coach Lampard». En effet, la pression sera sur ses épaules pour les trois derniers matches.

L'Italie sacre la Juve de CR7

La presse espagnole sacrait le Real Madrid samedi matin après la victoire des Merengues contre Alavès (2-0). Ce dimanche matin rebelote, mais cette fois en Italie où les journaux du pays voient dans le nul (2-2) de la Vieille Dame contre l'Atalanta hier soir un pas de géant vers un 8e Scudetto consécutif. C'est le cas de la Gazzetta dello Sport où encore de Tuttosport et du Corriere dello Sport qui estiment que les Turinois ont cette fois-ci «les mains sur le trophée». Pourtant, rien n'a été simple et il a fallu deux penaltys de Cristiano Ronaldo pour que les hommes de Maurizio Sarri ne connaissent pas la défaite. Surtout, il a fallu un revers plus tôt dans la soirée de la Lazio contre Sassuolo (1-2) pour que la Juve accentue son avance à 8 points.