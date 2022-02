PSG-Rennes : Bruno Genesio encense Warmed Omari

La suite après cette publicité

Ce vendredi soir, face au Paris SG (1-0, 24e journée de Ligue 1), Warmed Omari (19 ans) a disputé son 20e match de la saison en L1, réalisant une prestation de grande qualité contre une opposition très relevée. Bruno Genesio, remonté contre son équipe au regard du scénario de la rencontre, n'a pas manqué de saluer son jeune et talentueux défenseur central en conférence de presse d'après-match.

«Depuis le début de saison, on dit qu’il surprend. Il confirme de match en match, il s’entraîne bien, sérieux et il a les qualités. Ce soir, il a été énorme défensivement, ce qui est important pour un central, et aussi très bon dans les sorties de balle», a expliqué le technicien rennais. Le jeune homme appréciera sans doute.