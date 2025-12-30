Arsenal : Declan Rice se dirige vers un forfait face à Aston Villa

Et si Arsenal se passait de Declan Rice ce mardi pour le choc de Premier League contre Aston Villa (21h15) ? Touché au genou lors de la victoire contre Brighton (2-1) samedi, le milieu anglais - aligné exceptionnellement au poste de latéral droit - n’est pas suffisamment remis pour tenir sa place, selon The Athletic. Bien qu’il ait terminé la rencontre et nourri l’espoir d’être disponible, le staff des Gunners privilégie la prudence afin d’éviter toute aggravation.

Pour compenser ce forfait probable, Mikel Arteta pourrait enregistrer de bonnes nouvelles. Absent lors de la dernière journée, Jurrien Timber est en passe de faire son retour, tandis que Ben White avance plus vite que prévu dans sa reprise après une blessure aux ischio-jambiers.