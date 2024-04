Chelsea : le coup de gueule de Mauricio Pochettino

Chelsea n’avance pas et voit l’objectif Europe s’éloigner de plus en plus. Tenus en échec par Sheffield dans les derniers instants de la rencontre (2-2), les Blues ont accusé le coup. Mais la fatigue n’est pas une excuse selon l’entraîneur Mauricio Pochettino, qui estime que les joueurs ont tout à disposition pour performer.

«Bien sûr, ils étaient fatigués, mais ce n’est pas une excuse pour ne pas gagner le match. Ils peuvent être fatigués et c’est pourquoi nous avons des installations incroyables pour tout leur fournir - récupération, massages, piscines, hydrothérapie. Il s’agit ensuite d’être compétitif», a déclaré l’Argentin. Neuvième de Premier League, Chelsea a - presque - dit son dernier mot dans la course à l’Europe.