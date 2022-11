Mercato : l'offre hallucinante du PSG pour Endrick

La suite après cette publicité

En pleine Coupe du Monde 2022, les fans délaissent temporairement leur club et se mettent tous à supporter leur pays. Un mois pendant lequel le football de club passe au second, voire au troisième plan, et où toute l'actualité se concentre sur le football de sélection. Mais dans ces clubs, on continue de bosser dur, et les dirigeants des plus grosses formations européennes sont au four et au moulin, n'étant clairement pas au repos. Forcément, c'est en priorité sur le mercato que bossent les équipes dirigeantes. Sur celui qui ouvrira dans un petit peu plus d'un mois, mais aussi sur les prochains.

Et au sein des meilleures écuries du Vieux Continent, il y a un nom qui fait l'actualité : Endrick. Pratiquement tous les gros clubs sont passés ou vont passer à l'attaque, du Paris Saint-Germain au Real Madrid, en passant par le FC Barcelone et Manchester City. Du presque jamais vu, et forcément, ça nous rappelle le feuilleton Neymar de l'époque, alors que le joueur de 16 ans seulement impressionne déjà lors de ses premiers pas avec l'équipe première de Palmeiras.

Une offre dingue

Difficile de dégager un favori, puisque chaque jour nous apporte son lot d'informations différentes. Ce dimanche, c'est en Espagne, du côté de AS, qu'on a de nouveaux éléments. Forcément, le média se concentre avant tout sur ce duel entre le Barça et le Real Madrid, mais dévoile une grosse information concernant le PSG. Le leader de la Ligue 1 aurait ainsi formulé une offre de 80 millions d'euros pour le joueur qui devra attendre 2024 pour débarquer en Europe.

80 millions d'euros donc, plus que la clause libératoire de 60 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une offre de 50 millions d'euros fixes et 30 millions d'euros de bonus, alors que les clauses libératoires doivent être payées cash, d'un seul coup. Proposer une telle offre permet notamment aux Parisiens de ne pas tout payer en même temps et d'échelonner les paiements, d'espérer prendre de l'avance sur d'autres clubs et ça bénéficie logiquement le club brésilien qui recevra un montant supérieur, avec des avantages fiscaux en plus par rapport au paiement d'une clause libératoire. Affaire à suivre...