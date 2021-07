Rennes : MU craint qu’Eduardo Camavinga ait choisi la Liga

C’est un des dossiers brûlants du Stade Rennais lors de ce mercato : où jouera Eduardo Camavinga la saison prochaine ? Le milieu de terrain de 18 ans sera en fin de contrat avec le club breton en juin 2022 et plusieurs gros clubs européens sont intéressés à l’idée de le recruter. Un d’eux est Manchester United, ces derniers jours, les Mancuniens semblaient avoir pris la main dans cette affaire. Mais ce jeudi, The Telegraph indique qu’ils ne seraient plus très confiants concernant la venue du jeune international français (3 sélections, 1 but) en Angleterre.

D’après le journal anglais, les dirigeants des Red Devils craignent que Camavinga soit plus enclin à rejoindre la Liga. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont eux aussi intéressés par le joueur, mais en proie à des difficultés financières qui pourraient les empêcher d’offrir les 30 M€ que demanderait ce transfert. Ils préféreraient le faire venir une fois qu'il sera libéré de son contrat avec le Stade Rennais l’année prochaine. Une option qui semble peu envisageable du côté de la Bretagne, comme l’avait confirmé son entraîneur Bruno Génésio : « on sait qu'il est dans une situation où il ne reste qu'un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. »