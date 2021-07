Manchester United prend clairement la main pour Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

«Maintenant, on sait qu'il est dans une situation où il ne reste qu'un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. (...) J'espère qu'on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde». Bruno Genesio, coach du Stade Rennais, évoquait ainsi la semaine passée le cas Eduardo Camavinga (18 ans).

Ces derniers jours, il y a eu du nouveau dans ce dossier. Selon les informations relayées ce lundi par le Daily Mail, Manchester United progresse. Les Red Devils se sont entretenus directement avec le club breton mais aussi les représentants de l'international tricolore (3 sélections, 1 but). Et les échanges ont été plutôt positifs.

Base de négociation : 30 M€

Les échos venus d'Angleterre indiquent que les pensionnaires du Roazhon Park pourraient être ouverts à un transfert de leur milieu de terrain sur les bases d'une indemnité de 30 M€ hors bonus. On est loin des 100 M€ que demandait encore récemment la direction des Rouge-et-Noir.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le jeune homme figurait aussi dans les petits papiers du Paris SG et du Bayern Munich mais le statu quo semble de mise dans ces deux pistes-là. Les Mancuniens pourraient donc bien en profiter. D'autant que Paul Pogba fait sa publicité en interne.