Ligue 1 : porté par le doublé de Jérémy Doku, Rennes se relance contre Reims !

Septième au coup d’envoi, le Stade Rennais devait se relancer après deux défaites consécutives face au RC Lens puis contre l’Olympique Lyonnais, le week-end dernier. Opposés au Stade de Reims, huitième de Ligue 1, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio se présentaient en 4-3-3 avec Doku, Kalimuendo et Gouiri sur le front de l’attaque. De son côté, Will Still optait pour un 4-2-3-1 avec Balogun seul en pointe. Après un début de match timide où les deux formations ne prenaient aucun risque, le premier éclair de cette rencontre venait de Jérémy Doku.

Pour sa deuxième incursion dans la surface rémoise, l’ailier droit belge prenait le meilleur sur son adversaire direct et déclenchait une belle frappe croisée du droit qui trompait Diouf (1-0, 9e). Porté par cette ouverture du score, le SRFC repartait à l’attaque et doublait la mise quelques instants plus tard. Servi par Meling, Doku croisait encore du pied droit et s’offrait un doublé (2-0, 19e). Sonnés, les Rémois évitaient de peu la correctionnelle sur une nouvelle tentative de Bourigeaud (27e) avant qu’Ugochukwu ne trouve le poteau gauche de Diouf (32e).

Les Rennais se relancent, Doku brille !

Dépassé, le club champenois réagissait juste avant la pause mais Munetsi tombait sur Mandanda, de retour dans les cages rennaises (41e). Mécontent de la prestation des siens, Still procédait à un triple changement au retour des vestiaires. Busi, Lopy et Van Bergen entraient en jeu mais Rennes continuait d’appuyer. Sur une perte de balle d’Abdelhamid, Gouiri, décalé à gauche, enchaînait d’une belle frappe enroulée mais voyait finalement son tir capté en deux temps par le portier rémois (46e). Plus cohérent collectivement en seconde période, le Stade de Reims se rapprochait enfin du but breton mais manquait de précision, à l’image de cette frappe totalement manquée par Munetsi (54e).

Trouvé côté droit, Busi adressait lui un bon centre pour la tête croisée de son capitaine Abdelhamid (56e). En vain. Si Balogun se montrait également d’une frappe en pivot (60e), le Stade Rennais allait finalement punir les visiteurs sur une nouvelle offensive. Sur un corner exécuté depuis le côté droit, Theate profitait d’une remise de Gouiri pour tromper le gardien champenois d’un plat du pied gauche décroisé (3-0, 69e). Avec cette large victoire (3-0), Rennes retrouve des couleurs et s’empare provisoirement de la 5e place avant de se déplacer sur la pelouse de Montpellier. De son côté, le Stade de Reims reste 8e et accueillera Strasbourg lors de la 32e journée de Ligue 1.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 5 Rennes 53 31 16 5 10 51 33 18 8 Reims 47 31 11 14 6 40 32 8

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI du Stade Rennais

Le XI du Stade de Reims