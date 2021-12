Barça : ça sent la fin pour Ousmane Dembélé

Les supporters du FC Barcelone peuvent pester. Après avoir vu filer leur chouchou Lionel Messi au PSG l'été dernier, ces derniers pourraient bien se résigner à voir Ousmane Dembélé quitter leur club favori libre de tout contrat. Depuis plusieurs semaines, la direction des Blaugranas tente par tous les moyens de prolonger le bail de l'ailier français. Mais Joan Laporta et ses collaborateurs ne parviennent pas à sceller un accord avec l'entourage du joueur.

Ce dimanche, Sport révèle d'ailleurs que l'international tricolore aurait reçu une nouvelle proposition pour parapher un nouveau bail. Mais le pessimisme règne en interne concernant cette ultime offre. À raison, puisque Dembélé souhaiterait éconduire encore une fois ses dirigeants. Côté Barça, on estime qu'on ne possède pas la surface financière suffisante pour aller plus loin que cette ultime proposition. Le point de non-retour serait donc atteint, et les hautes sphères catalanes hésiteraient à rendre les armes dans ce dossier. On se dirigerait donc vers un départ d'Ousmame Dembélé du FC Barcelone en juin prochain...