Manchester City est-elle la meilleure équipe du monde ?

Les critiques sont connues. Elles viennent de Zlatan Ibrahimovic par exemple, qui n’a toujours pas digéré le traitement que Pep Guardiola lui avait réservé au FC Barcelone, sont nuancés par un Samir Nasri admiratif malgré quelques embrouilles. Mais comment contester la domination tactique exercée par l’entraîneur espagnol dans le football moderne ? Son disciple Mikel Arteta l’a appris à ses dépens hier soir au cours de la démonstration donnée par Manchester City. Tout a été formidable, tout a fonctionné à merveille et ce matin, il n’y a que des mots doux pour Guardiola.

« Si City remporte la Ligue des champions cette saison, il y aura ceux qui croiront que nous regardons la meilleure équipe anglaise de tous les temps. Il deviendrait de plus en plus difficile d’argumenter contre ce point de vue. Ce n’est pas seulement que City gagne. C’est comme ça qu’ils le font; le style, l’autorité, le panache et l’inventivité. City a le meilleur attaquant du monde, le meilleur milieu de terrain du monde et – sans aucun doute – le meilleur entraîneur du monde. Il pourrait être le meilleur de tous les temps », juge ainsi Jamie Carragher, qu’on ne pourra pas accuser de supportérisme, lui le Scouser absolu.

Après avoir établi de nouveaux standards durant son passage au FC Barcelone, de 2008 à 2012, avec à la clé un sextuplé inédit, Pep Guardiola s’est réinventé au fil des saisons passées sur le banc de Manchester City. Il semblait allergique, ces dernières années, à la présence d’un numéro 9 dans ses rangs ? C’en est fini avec Erling Haaland, qui génère une nouvelle menace pour l’adversaire (le jeu dos au but, les déviations et donc le jeu long, comme Arsenal l’a douloureusement constaté hier). Ses trouvailles tactiques, avec l’évolution du poste de latéral ou les libertés offertes aux défenseurs centraux, sont copiées, avec plus ou moins de réussite, par ses homologues, mais lui continue d’explorer.

L’Europe, l’unique et dernier doute

Aujourd’hui, Manchester City se présente comme l’immense favori pour un nouveau titre de champion d’Angleterre, qui serait le 5e en 7 ans de présence pour Guardiola. Une performance majeure. Il est aussi considéré comme favori, malgré la confrontation face au Real Madrid qui l’avait éliminé la saison passée, en Ligue des Champions et il jouera sa finale de Cup contre Manchester United avec ce même statut. Seuls les échecs récurrents en Ligue des Champions, dans des circonstances parfois farfelues (la remontada du Real Madrid en 2022, le match rocambolesque face à Tottenham en 2019), l’empêchent d’être consacrée comme la meilleure équipe de ces dernières années.

« Malgré toutes ces acclamations, Guardiola sait ce qui manque. Pour qu’on se souvienne vraiment de sa grande équipe comme celle du Barça ou du Milan de Sacchi, il doit gagner la Ligue des champions », note Carragher. Après avoir désossé Arsenal, le club mancunien s’attaque à un adversaire bien plus coriace en Ligue des Champions. Le 9 mai prochain, la demi-finale aller entre le Real Madrid et Manchester City sera plus qu’un match décisif de la saison en cours, elle aura des allures de couronnement dans l’imaginaire de tous les fans de football.