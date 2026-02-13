OM, Arsenal : Mikel Arteta lâche ses vérités sur le sort d’Ethan Nwaneri après le départ de Roberto De Zerbi

C’est l’histoire d’un joli coup sur le papier qui se transforme en casse-tête. Cet hiver, l’Olympique de Marseille a réussi à se faire prêter Ethan Nwaneri, le jeune talent d’Arsenal. Pour expliquer le choix du Gunner de rallier la Canebière alors que plusieurs écuries de Premier League étaient intéressées, Arsenal et le principal concerné avaient expliqué que la présence de Roberto De Zerbi aux commandes de l’OM avait été un critère décisif. C’est en tout cas ce qu’avait déclaré Mikel Arteta.

«Après en avoir discuté avec lui, son père, son agent et le club, nous avons décidé que la meilleure solution était de partir et d’être prêté. Avec l’expérience que nous avons eue à Marseille avec Saliba, le fait que Roberto soit là, qu’il soit un incroyable développeur de jeunes talents et un manager vraiment courageux dans sa façon de jouer, dans sa façon de jouer avec les jeunes talents également, et qu’il ait un palmarès impressionnant à ce sujet, on estimait que Marseille était le bon contexte pour lui. Je pense que cela correspond au style de jeu et aux qualités que nous voulons voir chez Ethan. Ce sera donc une expérience formidable pour lui.»

«C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler»

Depuis, De Zerbi a été limogé et Nwaneri se demande désormais qui va succéder à l’homme qui l’a fait venir en France. Du côté de Londres, le futur de Nwaneri commence à faire parler, pas parce que RDZ a quitté Marseille, mais à cause des absences sur blessure de Mikel Merino et de Kai Havertz. En clair, les médias suiveurs d’Arsenal se demandent si les Gunners ont bien fait d’envoyer Nwaneri en prêt, sans avoir réfléchi à d’éventuels pépins physiques en attaque. Interrogé, Arteta s’est tout d’abord défendu. «C’est facile à dire. Après avoir pris la décision, qui aurait pu prédire que Mikel allait être absent pendant cinq mois, et Kai ? C’est malheureux, mais au final, nous devons prendre les décisions sur le moment, en comprenant le contexte», a-t-il déclaré en conférence de presse, avant le match de FA Cup contre Wigan.

Ensuite, l’Espagnol a évoqué plus précisément le départ de Roberto De Zerbi et les potentielles conséquences sur Ethan Nwaneri. Et il n’est pas inquiet. «C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler (le départ de RDZ, ndlr). Encore une fois, c’est une décision qui fait partie du jeu lorsqu’on est prêté, et cela fait partie du parcours d’un footballeur. Vous allez donc devoir travailler avec différents entraîneurs, et cela peut arriver à tout moment, vous ne pouvez pas contrôler cela, vous ne pouvez pas l’éviter. Oui, l’une des raisons (du prêt à l’OM, ndlr) était certainement Roberto, mais c’était aussi Marseille, et ce que Marseille, en tant que club et environnement, apporte à Ethan. Je pense que cela restera très positif.» A Nwaneri de jouer maintenant.