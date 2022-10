À la découverte d'Ilies Ardjani, la nouvelle pépite en or du Paris Saint-Germain

Il rêve plus grand. A 16 ans, Ilies Ardjani est l'un des grands espoirs du Paris Saint-Germain. Un club qu'il a dans le cœur et dans la peau depuis son plus jeune âge et dont il défend les couleurs depuis cette saison. Pour en arriver là, le jeune homme a parcouru du chemin. Tout a commencé à Argenteuil. Alors qu'il était attiré par le judo et les tatamis, il ne se voyait pas taper dans le ballon rond. Mais ses deux grand-frères (il en a un petit également, ndlr) l'ont initié. Et ils ont bien fait ! Car cela a été une révélation pour Ilies Ardjani.

La suite après cette publicité

Un Titi qui a toujours rêvé du PSG

A 7 ans, il a pris sa première licence dans la ville où il a grandi. L'idéal pour débuter. Mais après un changement d'entraîneur, il a quitté Argenteuil pour rejoindre le Racing Colombes vers 12-13 ans. Il n'y est resté qu'un peu plus de deux ans. Par la suite, il est retourné à Argenteuil avant de rejoindre le Red Star. Ensuite, le Paris Saint-Germain est venu frapper à sa porte. Le club de la capitale l'avait déjà à l'œil depuis un moment. Mais il a été définitivement convaincu en le voyant à l'œuvre. Après des détections passées avec succès, il a intégré le PSG cet été 2022.

Pourtant, d'autres écuries avaient joué des coudes pour essayer de le récupérer. Comme expliqué sur notre site, le LOSC, l'AS Monaco, l'Inter Milan, l'AS Roma, le Bayern Munich et le Red Bull Salzbourg étaient sur les rangs. Mais le cœur d'Ilies Ardjani ne battait que pour Paris. C'est donc avec une immense fierté qu'il a rejoint l'écurie francilienne. Celle pour laquelle il a toujours vibré, lui qui a pour modèle Neymar et Ronaldinho. L'adolescent, qui espère emprunter la voie du succès comme ses idoles, se plaît dans son nouveau club.

Ardjani affole déjà la compteurs !

Un club où il a été bien accueilli, lui qui est le petit nouveau de l'équipe U17 National. Ce qui ne l'empêche pas d'être titulaire et surtout de se montrer déjà décisif. En six apparitions cette saison (il a manqué un match car malade, ndlr), il a marqué six buts et délivré deux passes décisives. Un vrai crack qui découvre de nouvelles exigences à Paris, notamment au niveau mental, physique et technique. De quoi l'aider à passer des caps, bien qu'il ait déjà progressé tactiquement. Mais cet ailier de 16 ans, polyvalent et capable de jouer en tant que n°9, était arrivé au PSG avec déjà de sacrées qualités.

La première, sa vitesse. Il est explosif, lui qui est aussi doté d'une belle technique et qui a une facilité à éliminer ses adversaires. Pur gaucher, il est également à l'aise avec son pied droit. Deux belles pattes avec lesquelles il a marqué plusieurs coup francs. Adroit devant le but, il est un footballeur plutôt complet. De quoi l'aider peut-être à réaliser son rêve : devenir footballeur professionnel. Il a en tout cas tout pour. Et il peut compter sur sa famille et son entourage pour le soutenir et l'aider à garder les pieds sur terre. D'autant que plusieurs clubs sont encore à ses trousses.

La tête sur les épaules et des pieds en or

Selon nos informations, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Salzbourg ou encore le FC Barcelone ont un œil sur ses performances. Difficile en même temps de passer à côté de ce gros talent. Et c'est Paris qui en profite pour le moment. En centre de formation la semaine, cette pépite retrouve sa famille le week-end. Il peut se ressourcer et retrouver la "vie normale". Celle d'un jeune de 16 ans qui jongle entre sa passion pour le foot, le temps avec ses proches et ses études. Il va d'ailleurs passer son CAP métier du foot cette année. Ce qui lui tient à cœur puisqu'il veut avoir des diplômes pour assurer ses arrières.

2022 est donc une année cruciale mais également folle pour Ilies Ardjani. Le garçon, qui apprécie la Liga et la Premier League, apprend tous les jours au Paris Saint-Germain. Sur le terrain, mais également en tribunes lorsqu'il va assister aux rencontres de l'équipe professionnelle au Parc des Princes. Un jardin qui le fait rêver et où il espère bien faire se lever les supporters dans le futur. En attendant, ce travailleur acharné, combatif sur le rectangle vert et timide dans la vraie vie, patiente en espérant pouvoir vivre de football et d'eau fraîche.