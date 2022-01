MU : Ralf Rangnick donne des nouvelles de Paul Pogba

Interrogé en conférence de presse vendredi avant le match de FA Cup de Manchester United lundi face à Aston Villa, Ralf Rangnick a évoqué le retour de blessure de Paul Pogba. L’international français qui est blessé à la cuisse depuis le mois de novembre ne reprendra pas l’entraînement avant encore plusieurs semaines, selon son entraineur.

«Pour autant que je sache, on m'a dit il y a une semaine, il faudrait au moins quatre ou cinq semaines avant qu'il ne soit de nouveau apte à s'entraîner» a déclaré le coach allemand. Reste à savoir si le Français sera de retour pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid, le 23 février prochain.

Ralf Rangnick spoke to @ManUtd media about Paul Pogba yesterday: "As far as I know, I was told a week ago, it would be a minimum of at least another four or five weeks before he is fit for training again." Utd play Atletico on 23rd Feb.