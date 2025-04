Manchester City : les 7 travaux qui attendent le nouveau chef de chantier Hugo Viana

Un passage de témoin. Après 12 ans de bons et loyaux services, mais aussi de succès, Txiki Begiristain passe tout doucement la main à Hugo Viana. Ce dernier a officiellement été nommé directeur du football des Cityzens le 12 octobre dernier. « Manchester City peut confirmer que Txiki Begiristain quittera son rôle à temps plein de directeur du football à la fin de la saison 2024/25. Txiki quittera son poste actuel suite à la participation du club à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été et sera remplacé par Hugo Viana du Sporting CP. Viana commencera son rôle à temps plein à l’été 2025, mais collaborera avec Txiki dans les mois précédents pour assurer une transition en douceur. Nous sommes impatients de rendre hommage à la contribution exceptionnelle de Txiki à Manchester City à la fin de la saison », pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel.

Une page va donc se tourner pour les pensionnaires de l’Etihad Stadium qui comptent à présent sur Viana pour apporter son expertise et ses idées. Et il en faudra pour relancer la machine mancunienne, qui a vécu une saison terriblement difficile entre les blessures et les mauvais résultats. Un contexte qui n’était pas forcément idéal pour le dirigeant portugais, qui veut mener à bien sa mission avec l’aide de Txiki Begiristain dans un premier temps. Ce ne sera pas de trop alors que l’écurie de Premier League a plusieurs chantiers à gérer. Après avoir officialisé le départ de Kevin De Bruyne à l’issue de son contrat le 30 juin prochain, Viana et les têtes pensantes de City ont finalisé la prolongation d’Ilkay Gündogan. Même si l’Allemand n’a pas toujours brillé depuis son retour l’été dernier, il est un élément expérimenté sur lequel compte Pep Guardiola.

Viana a déjà du pain sur la planche

Le technicien espagnol va devoir trancher avec Viana et Begiristain concernant d’autres cas. En effet, ils vont devoir se décider au sujet d’Ederson, en fin de contrat en 2026. Si le Brésilien reste, Stefan Ortega, lui aussi en fin de contrat dans un an, s’en ira. Dans le cas contraire, il pourrait rester, à moins que les Anglais recrutent un nouveau portier. Dans la même situation, Bernardo Silva, que certains annoncent de retour à Benfica, compte toujours aux yeux de Guardiola assure le Manchester Evening News. John Stones et Nathan Aké sont aussi dans ce cas. Les Skyblues vont devoir faire un choix concernant deux éléments qui passent souvent par la case infirmerie. Ce qui gêne Pep Guardiola, qui veut des joueurs fiables qui peuvent encaisser un certain nombre de rencontres dans la saison. Le MEN explique d’ailleurs que Ruben Dias et Phil Foden sont les deux éléments sur lesquels le club veut miser durant les 5 prochaines années.

Ils seront amenés à devenir de vrais leaders après les départs de KDB et de Kyle Walker. Outre Erling Haaland, qui est toujours lié au Real Madrid, ils seront aussi épaulés par des recrues. Pour remplacer De Bruyne, Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) a la préférence des dirigeants. Un latéral gauche est aussi désiré assure le MEN. Le nom du polyvalent Andrea Cambiaso (Juventus), capable de jouer à droite comme à gauche, est cité avec insistance. Entre les 5 dossiers concernant d’éventuelles prolongations (Ederson, Ortega, Bernardo Silva, Stones et Aké) et les deux priorités pour le mercato (un latéral et le successeur de KDB), Manchester City a plusieurs gros chantiers à gérer cet été 2025. Un premier été passé aux côtés d’un Hugo Viana qui va devoir vite trancher et faire ses preuves pour permettre aux pensionnaires de l’Etihad Stadium de retrouver les sommets. Le tout en ayant une participation à la Coupe du Monde des Clubs à gérer.