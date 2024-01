Quentin Merlin justifie son arrivée à l’OM

Nouvelle recrue olympienne, Quentin Merlin était officiellement présenté, ce lundi, face à la presse. Aux côtés de son président, Pablo Longoria, l’ancien joueur du FC Nantes a notamment détaillé son choix de rejoindre le club marseillais. «C’est un grand club, historique. C’était un choix évident quand ils ont contacté les agents. C’est un club qui joue le haut de tableau, qui a du caractère avec mes valeurs, mes principes», a tout d’abord lancé le latéral de 21 ans.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «c’était une suite logique dans ma carrière de venir jouer à l’OM. J’avais besoin de sortir de ma zone de confort. À Nantes, j’étais le chouchou. Là, je vis seul, ma famille est restée sur Nantes. Et ici c’est du très haut niveau et ça me permet de me jauger. Je suis quelqu’un de compétiteur, qui ne lâche rien, qui déteste perdre. C’est ce que je vais apporter au groupe, même si le groupe a déjà cette âme». Le message est passé !