Barça : Hector Bellerin et Marcos Alonso dans le groupe à Cadix

Le FC Barcelone a communiqué ce vendredi en début de soirée le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour le déplacement au stade Ramón de Carranza où il affrontera Cadix. Capitaine et passeur décisif face au Viktoria Plzen en milieu de semaine en Ligue des champions, Sergi Roberto manquera le match comptant pour la 5e journée du championnat espagnol en raison d'une gêne musculaire.

Sinon, les recrues estivales et latéraux espagnols Hector Bellerin (ex-Arsenal) et Marcos Alonso (ex-Chelsea) font leur première apparition dans le groupe professionnel des Blaugranas, et pourraient donc connaître leurs premières minutes sous leurs nouvelles couleurs. Tout comme le jeune Pablo Torré, arrivé cet été du Racing Santander contre 5 M€, qui était déjà rentré en jeu lors de la victoire barcelonaise en C1.