Algérie, Grenade : un gros club européen veut s’offrir Luca Zidane dès cet hiver !

L’aventure de Luca Zidane à la Coupe d’Afrique des Nations s’est arrêtée plus tôt que prévu, mais elle pourrait lui offrir un sacré tremplin pour sa carrière. Titulaire avec l’Algérie depuis le début de la CAN 2025, le gardien de 27 ans n’a pu empêcher l’élimination des Verts en quart de finale par le Nigeria (0-2), mettant fin à un parcours qui aura toutefois servi de véritable vitrine internationale. Une première compétition majeure formatrice pour le portier de 26 ans, récemment devenu international algérien après avoir obtenu la nationalité.

Malgré cette élimination et une fin de match chaotique entre les deux équipes, amenant à une altercation entre le fils de Zinedine Zidane et des joueurs nigérians, les performances du gardien de Grenade n’ont pas laissé indifférents plusieurs clubs européens. Son statut de numéro un avec les Fennecs et sa régularité en club ont renforcé son attractivité sur le marché. Sous contrat avec Grenade jusqu’au 30 juin 2027, le fils de Zinédine Zidane s’inscrit désormais comme un joueur à forte valeur ajoutée pour le club andalou, qui peine à sortir de la zone rouge en deuxième division espagnole.

Un club européen prêt à mettre 2 M€

D’après AS et plusieurs sources en Croatie, plusieurs clubs s’intéressent à sa situation. Parmi les pistes les plus sérieuses, le Dinamo Zagreb suivrait de très près l’évolution du gardien algérien. Le club croate envisagerait même une offensive dès ce mercato hivernal et serait prêt à investir environ 2 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une destination qui pourrait faciliter son adaptation, avec la présence d’anciens de Liga, plusieurs visages francophones connus et de joueurs algériens dans l’effectif, dont son coéquipier en sélection Ismaël Bennacer.

Pour Grenade, un tel transfert représenterait une plus-value conséquente, puisque Luca Zidane avait été recruté pour approximativement 500 000 euros à l’été 2024. Ce transfert apporterait un soutien financier considérable au club en difficulté, même s’il affaiblirait l’effectif andalou. Mais sportivement, son départ obligerait le club à se renforcer rapidement à ce poste. Éliminé de la CAN, mais désormais exposé aux yeux de l’Europe, Luca Zidane pourrait bien être l’un des dossiers chauds de l’hiver.