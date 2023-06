Mercato : le Real Madrid a trouvé son nouveau n°9

La suite après cette publicité

Le Real Madrid veut du sang neuf. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont être d’attaque sur le marché des numéros 9. Cette saison, Carlo Ancelotti a pu compter sur Karim Benzema. Mais le Français de 35 ans a enchaîné les pépins physiques. Pour le remplacer, le Mister a souvent fait appel à Rodrygo. En revanche, Mariano Diaz n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais l’ancien joueur de l’OL ne sera plus là la saison prochaine puisqu’il va s’en aller à l’issue de son contrat le 30 juin prochain.

Madrid veut un 9

Karim Benzema pourrait aussi s’en aller. Le Français bénéficie d’une offre en or de la part d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Malgré cela, la tendance à l’heure actuelle serait qu’il continue l’aventure dans la capitale espagnole. D’autant que le Real Madrid a énuméré plusieurs arguments pour le convaincre de rester. Toutefois, plusieurs médias français et ibériques assurent qu’il n’a pas encore fait son choix final. Quoi qu’il en soit, que KB9 reste ou parte, les Merengues sont bien décidés à se renforcer cet été en attaque.

Ils vont déjà enregistrer l’arrivée de Joselu, qui remplacera Mariano Diaz. Pour remplacer ou concurrencer Benzema, Madrid a des noms en tête. Roberto Firmino (libre, Liverpool) plaît beaucoup à Carlo Ancelotti. Lautaro Martinez ou encore Harry Kane, qui préfère rejoindre Manchester United, ont été liés aux Merengues. En ce qui concerne Erling Haaland et Kylian Mbappé, la presse ibérique en a parlé à nouveau, mais plutôt pour 2024. Pour cet été, le club de Florentino Pérez veut un attaquant de classe mondiale capable de concurrencer KB9 ou le remplacer quand il ne joue pas.

Havertz fait l’unanimité

Et ce vendredi AS et Relevo dévoilent une nouvelle piste plutôt surprenante. Celle-ci mène à Kai Havertz (23 ans). Il n’est pas un pur numéro 9 mais il a été utilisé ainsi à Chelsea, où il n’a pas totalement convaincu. D’ailleurs, les Blues ne sont pas forcément contre s’en séparer cet été. Une aubaine donc pour Madrid, qui pense toujours à Kane mais qui estime que le prix demandé par Tottenham (100 millions d’euros) est trop élevé. Relevo ajoute que l’Anglais, qui demanderait un très gros salaire, ne viendra pas si Benzema est toujours là.

La publication espagnole assure donc que l’Allemand de Chelsea a des chances d’atterrir au Real Madrid. Outre le prix du joueur qui serait plus abordable, Florentino Pérez est tombé amoureux de lui lors des confrontations face aux Blues selon Relevo. Le joueur de 23 ans peut évoluer à plusieurs positions et compenserait aussi le départ de Marco Asensio. Carlo Ancelotti estime qu’il peut être complémentaire avec Benzema ou un autre numéro 9. Bref, il est le grand favori de la direction madrilène. Affaire à suivre…