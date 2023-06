Real Madrid : les 5 raisons pour lesquelles Karim Benzema veut rester

La suite après cette publicité

Karim Benzema est imprévisible. Hier, la presse espagnole s’attendait à ce que l’attaquant français fasse une grande annonce au sujet de son avenir, lui qui bénéficie d’une offre XXL de la part d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Mais KB9, qui a reçu un trophée de la part de Marca, a surpris tout le monde. « Pourquoi dois-je parler de mon avenir si je suis à Madrid ? Ce qui parle en ce moment, c’est internet. Mais la réalité, ce n’est pas internet. Je suis à Madrid.» Des déclarations qui ont enflammé les médias, puisque la tendance était clairement à un départ du Nueve ces derniers jours.

Comme expliqué sur notre site, l’ancien joueur de l’OL avait fait part à son club de son souhait de s’en aller. Ce qui a été confirmé par plusieurs publications ibériques dont AS. Mais la donne a visiblement changé si on se fie à Marca. Hier, le quotidien espagnol a indiqué que le Ballon d’Or 2022 avait choisi de continuer l’aventure au Real Madrid. Plusieurs arguments ont fait peser la balance du côté des Merengues. L’avant-centre de 35 ans se sentirait encore capable d’évoluer au plus haut niveau encore une saison expliquait Marca hier.

Florentino Pérez a mouillé le maillot

Il veut aussi soigner sa sortie et quitter le club par la grande porte. Enfin, il pense que l’offre saoudienne sera toujours là l’année prochaine. Mais d’autres raisons auraient aussi poussé le Français à rester. Defensa Central ajoute que les mots de Florentino Pérez, qu’il a rencontré dans la semaine, ont pesé. Le président du Real Madrid, qui entretient de très bonnes relations professionnelles et personnelles avec KB9, lui a dit qu’il est un joueur indispensable pour le club et qu’il n’y a pas meilleur numéro 9 que lui actuellement en Europe.

DC ajoute que Pérez lui a aussi confié qu’il aimerait voir son capitaine marquer des buts dans le nouveau stade Santiago-Bernabéu. Le Real Madrid compte donc sur lui pour assurer jusqu’en 2024, le temps aussi de préparer sa succession. Pour ces cinq raisons et certainement d’autres, Benzema aurait donc changé d’avis. Toutefois, certains médias espagnols et français assurent ce vendredi que le natif de Lyon n’a pas encore fait son choix. Le feuilleton Karim Benzema n’est donc peut-être pas totalement terminé.